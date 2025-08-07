Поиск

Квартальная чистая прибыль SoftBank Group превзошла прогнозы рынка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. в первом финансовом квартале получила чистую прибыль, которая оказалась значительно лучше прогноза аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 421,8 млрд иен ($2,87 млрд) против убытка в 174,3 млрд иен годом ранее.

Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали прибыли на уровне 127,6 млрд иен.

Квартальная выручка SoftBank Group увеличилась на 7%, до 1,82 трлн иен.

Фонды Vision, ориентированные на инвестиции в технологические стартапы, зафиксировали прибыль в размере 451,4 млрд иен против убытка 204,3 млрд годом ранее.

Инвестиционный доход группы в минувшем квартале снизился до около 487 млрд иен с 560 млрд иен годом ранее. В частности, компания потеряла 401,9 млрд иен на акциях T-Mobile и 171,5 млрд иен на бумагах Alibaba, и заработала 209,7 млрд иен на акциях Nvidia.

С начала 2025 года капитализация SoftBank Group выросла на 36,7%.

SoftBank Group Япония Nvidia Alibaba T-Mobile
"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

