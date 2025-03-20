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RWE в 2024 году сократила скорректированную EBITDA на четверть

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Германская энергетическая RWE AG в 2024 году резко сократила скорректированную прибыль и EBITDA, а также спрогнозировала дальнейшее снижение этих показателей.

Скорректированная чистая прибыль компании за 2024 год составила 2,32 млрд евро против 4,1 млрд евро в предыдущем году.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) понизилась до 5,68 млрд евро с 7,75 млрд евро годом ранее, скорректированная прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 3,56 млрд евро против 5,8 млрд евро.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 1,1 евро на акцию против 1 евро годом ранее. По итогам текущего года руководство таргетирует дивиденды в размере 1,2 евро на акцию.

За минувший год RWE инвестировала 10 млрд евро в различные проекты в сфере возобновляемой энергетики, в том числе завершила проекты общей мощностью 2 ГВт. В настоящее время компания работает над проектами общей мощностью 12 ГВт.

При этом компания планирует капиталовложения в размере 35 млрд евро в период с 2025 по 2030 год, на 10 млрд евро меньше, чем ожидалось ранее.

В 2025 году компания ждет скорректированную чистую прибыль в диапазоне от 1,3 млрд евро до 1,8 млрд евро. Скорректированная EBITDA прогнозируется на уровне 4,55-5,15 млрд евро, скорректированная EBIT - 2,35-2,95 млрд евро.

Капитализация RWE выросла на 14,6% с начала года, до 24,58 млрд евро. Германский фондовый индекс DAX за этот период вырос на 17%.

RWE Германия
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