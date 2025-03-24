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Хедж-фонд Elliott призвал RWE увеличить отчисления в пользу акционеров

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Хедж-фонд Elliott призвал германскую энергетическую компанию RWE существенно увеличить поощрение акционеров, пишет MarketWatch.

На прошлой неделе RWE заявила, что сократит программу капиталовложений на период до 2030 года на 10 млрд евро и ужесточит критерии инвестиций в новые проекты. Elliott, которая через свои фонды владеет около 5% RWE, одобрила эти шаги, но заявила, что разочарована отсутствием четкой приверженности компании наращиванию отчислений в пользу акционеров.

Инвестор-активист считает, что акции RWE существенно недооценены. По его мнению, сокращение программы капиталовложений является хорошей возможностью для RWE значительно увеличить программу обратного выкупа акций и ускорить ее реализацию. Elliott планирует продолжать диалог с менеджментом RWE.

В ноябре германская компания анонсировала buyback на 1,5 млрд евро. На прошлой неделе RWE заявила, что завершит выкуп акций в рамках этой программы ко второму кварталу 2026 года.

RWE Elliott Германия
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