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ЦБ Швейцарии ожидаемо снизил ставку до 0,25%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,25% годовых.

Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

ЦБ уменьшил ставку по итогам пятого заседания подряд, до минимума с августа 2022 года, на фоне замедления инфляции в стране. Потребительские цены в Швейцарии в феврале выросли всего на 0,3%, главным образом за счет снижения стоимости энергоносителей.

Обновленный прогноз SNB предусматривает, что средняя инфляция в стране в 2025 году составит 0,4%, в 2026 и 2027 годах - 0,8%. Этот прогноз основан на предположении, что ставка все время будет находиться на уровне 0,25%.

При этом ЦБ по-прежнему ожидает повышения ВВП Швейцарии примерно на 1-1,5% в текущем году и на 1,5% - в следующем.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 19 июня.

Курс швейцарского франка резко упал после объявления решения ЦБ и к 12:09 по Москве снижался на 0,5%, до 0,8816 франка за $1.

Швейцария SNB
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