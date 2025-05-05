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Швейцария зафиксировала в апреле нулевую инфляцию

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Швейцарии в апреле потребительские цены показали нулевой рост в годовом измерении, тогда как в марте они увеличились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.

Апрельский показатель - самый низкий с марта 2021 года.

По сравнению с мартом цены также не изменились.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста цен на 0,2% в годовом и помесячном сравнении.

Продукты питания и безалкогольные напитки в апреле подешевели на 0,8% в годовом выражении, одежда и обувь - на 0,2%, услуги здравоохранения - на 0,3%, транспортные услуги - на 2,6%. Жилье и энергоресурсы подорожали на 1,4%, услуги связи - на 1%. Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 1,6%.

Базовая инфляция, не включающая такие волатильные категории, как необработанные продукты питания и энергоресурсы, замедлилась до 0,6% с 0,9%.

Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) таргетирует инфляцию на уровне 0-2%. На заседании в марте SNB снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 0,25% годовых.

Швейцарский ЦБ проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 19 июня.

Курс швейцарского франка к 14:00 по Москве рос на 0,44% и составляет $1,2148.

Швейцария SNB
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