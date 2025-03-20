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Перепродажи домов в США в феврале неожиданно выросли на 4,2%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале увеличились на 4,2% относительно предыдущего месяца - до 4,26 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В январе, по пересмотренным данным, продажи составили 4,09 млн, а не 4,08 млн, как сообщалось ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения до 3,95 млн с ранее объявленного январского уровня.

При этом перепродажи жилья в США в феврале были на 1,2% ниже, чем в том же месяце 2024 года.

Медианная цена дома в прошлом месяце выросла на 3,8% в годовом выражении и достигла $398,4 тыс. Рост показателя продолжается 20 месяцев подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец февраля составляло 1,24 млн, что на 5,1% выше уровня месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,5 месяца для реализации выставленных на продажу домов. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 42 дня против 41 дня в январе и 38 дней в феврале 2024 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США
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