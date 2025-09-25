В США в августе перепродажи домов снизились на 0,2%, меньше прогноза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе продажи на вторичном рынке жилья уменьшились на 0,2% к июлю - до 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3% - до 3,96 млн, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в августе были на 1,8% выше, чем в августе 2024 года.

Медианная цена дома увеличилась на 2% в годовом выражении и достигла $422,6 тыс. Подъем показателя продолжался уже 26-й месяц подряд.

"Продажи жилья в последние годы были вялыми из-за высоких ставок по ипотеке и ограниченного предложения, - заявил главный экономист NAR Лоуренс Юн, слова которого приводятся в сообщении. - Однако ставки по ипотеке снижаются, и на рынок поступает больше предложений, что должно стимулировать продажи в ближайшие месяцы".

Количество домов, выставленных на продажу, на конец августа составляло 1,53 млн, что на 1,3 больше, чем месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,6 месяца для реализации выставленных на продажу домов (как и в июле). Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 31 день против 28 дней в июле и 26 дней в августе 2024 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.