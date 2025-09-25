Поиск

В США в августе перепродажи домов снизились на 0,2%, меньше прогноза

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В США в августе продажи на вторичном рынке жилья уменьшились на 0,2% к июлю - до 4 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3% - до 3,96 млн, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в августе были на 1,8% выше, чем в августе 2024 года.

Медианная цена дома увеличилась на 2% в годовом выражении и достигла $422,6 тыс. Подъем показателя продолжался уже 26-й месяц подряд.

"Продажи жилья в последние годы были вялыми из-за высоких ставок по ипотеке и ограниченного предложения, - заявил главный экономист NAR Лоуренс Юн, слова которого приводятся в сообщении. - Однако ставки по ипотеке снижаются, и на рынок поступает больше предложений, что должно стимулировать продажи в ближайшие месяцы".

Количество домов, выставленных на продажу, на конец августа составляло 1,53 млн, что на 1,3 больше, чем месяцем ранее. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,6 месяца для реализации выставленных на продажу домов (как и в июле). Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 31 день против 28 дней в июле и 26 дней в августе 2024 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.

США NAR Лоуренс Юн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти ищут способы привлечь малый бизнес перейти в мессенджер Мах

В ЕК скоро раскроют подробности предложения повысить таможенную пошлину на нефть из России

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Starbucks закроет 1% кофеен и сократит 900 рабочих мест в Северной Америке

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Новак отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов в РФ сейчас есть

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

Банк России предложил ограничить число банковских карт для граждан двадцатью

Глава ЦБ пообещала рассмотреть идею признать системно значимыми дочерние банки маркетплейсов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });