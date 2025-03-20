Группа инвесторов купит баскетбольный "Бостон Селтикс" с рекордной оценкой в $6,6 млрд

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группа инвесторов во главе с основателем и управляющим партнером американской инвесткомпании Symphony Technology Group Уильямом Чисхолмом при поддержке фонда прямых инвестиций Sixth Street покупает клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс", сообщает Sportico со ссылкой на информированные источники.

Sixth Street выделил на сделку более $1 млрд. Консорциум также включает одного из нынешних инвесторов клуба Роба Хейла и президента Related Companies Брюса Била.

Транзакция будет организована в два этапа, как хотели текущие владельцы "Селтикс" во главе с семьей Грусбек. В рамках первого платежа клуб оценен в $6,1 млрд. Общая оценка составляет около $6,6 млрд, что с запасом является крупнейшей суммой покупки контроля над клубом НБА, отмечает Sportico. До сих пор рекорд удерживал "Финикс Санз", проданный несколько лет назад при оценке в $4 млрд.

Ирвинг и Вик Грусбеки сообщили о сделке инвесторам "Селтикс" в письме в четверг, отметив "невероятный интерес со стороны потенциальных контрольных собственников".

Sportico оценивает "Селтикс" в $5,66 млрд, указывая на то, что клуб не является собственником домашней арены и владеет лишь небольшой частью локального медиапартнера.

"Селтикс" - самый успешный клуб в истории НБА. Он становился чемпионом лиги 18 раз, в том числе в прошлом сезоне.