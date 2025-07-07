Саудовский суверенный фонд PIF инвестировал $200 млн в небоскреб в центре Манхэттена

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Саудовский суверенный Public Investment Fund (PIF) уже вложил $200 млн в проект строительства 366-метрового небоскреба на Манхэттене и планирует получить две третьих доли в проекте, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Участок по адресу 625 Madison Avenue был приобретен девелопером Related в 2024 году. Он расположен в престижном районе, в одном квартале от Центрального парка.

"Это исключительная локация с видом на Центральный парк", - сказала представительница Related Натали Равиц, отказавшись при этом комментировать участие PIF.

Саудовский фонд и Related - давние партнеры. По сообщениям СМИ, PIF уже предоставлял Related финансирование в 2020 году.