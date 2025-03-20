Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2024 году составила 1,084 трлн рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году и обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль, сообщила компания.

На основе прогнозов аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", относительно показателей четвертого квартала итоговое значение чистой прибыли соответствует ожиданиям.

Выручка компании составила 10,139 трлн руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста цен на нефть сорта Urals. Показатель EBITDA зафиксирован в 3,029 трлн руб., маржа EBITDA - 29,7%.

Удельные расходы на добычу углеводородов в 2024 году составили $2,9/барр.н.э.

Капитальные затраты в прошлом году выросли на 11,2%, до 1,442 трлн руб., что обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах сегмента "Разведка и добыча". При этом свободный денежный поток в отчетном периоде составил 1,295 трлн руб.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец года не изменилось по сравнению со значением на конец третьего квартала 2024 года, составив 1,2x, несмотря на новые негативные факторы макроэкономического воздействия.

Объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет РФ в 2024 году превысил 6,1 трлн руб.

"Чистая прибыль акционеров компании снизилась к показателю прошлого года в связи с влиянием неденежных факторов, основной из которых - переоценка налоговых обязательств вследствие повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. В соответствии с требованиями МСФО, это привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 0,24 трлн руб. В то же время эффективная реализация и уточнение параметров развития ряда наших ключевых проектов позволили в разы сократить размер отрицательного эффекта от этих нововведений", - приводит компания слова главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы компании по кредитам и займам в 2024 году выросли в 1,5 раза. Должен отметить, что Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире", - добавил он.