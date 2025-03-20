Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2024 году составила 542,1 млрд рублей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2024 году составила 542,1 млрд руб., что на 18,3% меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчете компании.

При этом выручка выросла на 11%, до 9,3 трлн руб. Себестоимость выросла с 6,3 трлн руб. до 7,5 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 544,1 млрд руб. (в 2023 году - 717,3 млрд руб.). При этом налог на прибыль в 2024 году составил 1,6 млрд руб., а в 2023 году - 72,3 млрд руб.