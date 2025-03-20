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"Роснефть" в 2024 году добыла 184 млн т нефти и 87,5 млрд куб. м газа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов "Роснефтью" в 2024 году составила 255,9 млн т н.э. (5,192 млн барр.н.э. в сутки), сообщила компания.

При этом нефти было добыто 184 млн т (3,737 млн б/с). "Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ", - поясняет НК.

Добыча газа составила 87,5 млрд куб. м (1,455 млн б.н.э./с). Более трети из этого объема обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.

По итогам 2023 года добыча углеводородов компанией составила 269,8 млн т н.э., нефти - 193,6 млн тонн, газа - 92,7 млрд куб. м.

Проходка в эксплуатационном бурении в 2024 году превысила 12 млн м, в эксплуатацию введено свыше 3 тыс. новых скважин, 72% из них горизонтальные.

На суше РФ "Роснефть" выполнила 1,2 тыс. пог. км сейсмических работ 2D и 5,3 тыс. кв. км сейсмических работ 3D, завершены испытанием 62 поисково-разведочных скважины с успешностью 89%.

Объем переработки нефти в РФ в 2024 году составил 82,6 млн тонн. Компания реализовала на внутреннем рынке 43,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 13,1 млн т бензина и 18,1 млн т дизельного топлива. На товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) "Роснефть" продала 10,1 млн т бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива.

Кроме того, в 2024 году компанией произведено более 2 тыс. т катализаторов гидроочистки дизельного топлива и бензиновых фракций, а также катализаторов защитного слоя. Также предприятия "Роснефти" произвели 138 т катализаторов риформинга бензинов и 390 т катализаторов производства водорода, нефтехимии и адсорбентов, проведена регенерация 1,6 тыс. т закоксованных катализаторов гидроочистки дизельного топлива.

Роснефть
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