РФ в 2024 году собрала рекордные 2,4 млн т твердой пшеницы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году, по предварительным данным, собрала 2,4 млн тонн твердой пшеницы (дурум), что в три раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила "Интерфаксу" директор Алтайского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" (ФГБУ "ЦОК АПК") Мария Шостак.

При этом она уточнила, что данные показатели - в первоначально оприходованном весе.

Вертикальный взлет

"Десятилетний плавный рост валового сбора твердой пшеницы в России в 2024 году завершился вертикальным взлетом. В 2023 году урожай составил 0,7 млн тонн, - сказала она. - Основным драйвером роста стал повышенный спрос на твердую пшеницу и, как следствие, увеличение посевных площадей, которое составило порядка 1,4 млн га".

Лидером по производству этой пшеницы с долей 45% стал Приволжский федеральный округ, где намолочено 1,1 млн тонн дурума. По сравнению с 2023 годом урожай здесь вырос в 5 раз. Твердую пшеницу в округе выращивали 6 субъектов. Наибольший сбор и в округе, и по РФ получен в Оренбургской области - 647 тыс. тонн, что в 4 раза больше, чем годом ранее. Башкирия увеличила урожай в 6 раз, до 200 тыс. тонн.

На втором месте среди округов - Уральский. Здесь собрано 0,6 млн тонн (рост в два раза). Доля округа в общем урожае составила 26%. Наиболее крупным производителем дурума здесь стала Челябинская область, намолотившая 505 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году. Это второй результат по РФ после Оренбуржья.

Топ-3 замыкает Сибирский округ, намолотивший 0,3 млн тонн (рост почти в 5 раз). Причем, как отметила Шостак, сибирские аграрии обогнали северокавказских коллег, которые ранее входили в число ведущих производителей твердой пшеницы. Наибольший урожай дурума в округе собрала Омская область (149 тыс. тонн, в 26 раз больше) и Алтайский край (141 тыс. тонн, в три раза больше).

Валовой сбор в 10 ведущих регионах составил 2,2 млн тонн (93% от общего урожая).

В центре напомнили, что, по прогнозу Минсельхоза РФ, сбор твердой пшеницы к 2030 году должен достичь 5 млн тонн.

Качество

Как сообщила Шостак, из обследованного урожая-2024 доля твердой пшеницы 1 и 2 классов составила 1,4%. Зерну третьего класса принадлежит минимальная за последние годы доля в 16,8%. Причем понижательный тренд наблюдается в динамике последние три года, отметила она.

В то же время доля пшеницы 4 класса стала рекордной - 62,5%, 5 класса - 17,9%. Оба показателя выше, чем в 2023 году и среднего за последние пять лет.

В целом доля продовольственной пшеницы (1-4 классов) составила 80,6% против 87,8% годом ранее.

В пересчете на валовой бункерный сбор твердой пшеницы продовольственных кондиций намолочено 1,9 млн тонн против 0,7 млн тонн в 2023 году, уточнила она.

Как показал мониторинг, твердая пшеница 1 и 2 классов выявлена в Приволжском (доля 2,9%), Сибирском (0,3%), Северо-Кавказском (0,1%) и Центральном (0,3%) федеральном округах. Больше всего пшеницы 3 класса вырастили в Северо-Кавказском (48,8%) и Приволжском (25,6%) округах. Снижение доли продовольственного дурума в прошлом году произошло во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского. Но при этом в пересчете доли на валовой сбор все округа, за исключением Северного Кавказа, напротив, существенно увеличили урожай пшеницы 1-4 классов: Приволжский - в 4,5 раза, до 0,8 млн тонн, Уральский - в два раза, до 0,6 млн тонн, Сибирский - в 5 раз, до 0,2 млн тонн.

В Приволжском округе за счет Пензенской и Ульяновской областей доля пшеницы 1 и 2 классов составила рекордные 2,9%. Доля пшеницы 3 класса стала минимальной за последние годы - 25,6% (41,1% в 2023 году). Доля пшеницы 4 класса выросла до 43,7%. При этом Шостак отметила, что доля пшеницы 5 класса и несоответствующей ГОСТу держится на высоком уровне - 22-28%.

В Уральском округе доля дурума 3 класса за пять лет снизилась с 34,8% до минимальных в 2024 году 0,2% (3% в 2023 году). Практически вся пшеница в округе в последние годы относится к 4 классу (90,7% в 2024 году). Пшеница непродовольственных кондиций традиционно находится в диапазоне 7-9 %.

Экспорт

По предварительным данным ФТС, на которые ссылается центр, в 2024 году РФ экспортировала 0,4 млн тонн твердой пшеницы, что в 2,7 раза меньше, чем в 2023 году, но существенно превышает показатели прочих сезонов. Ее импортерами были 11 стран.

По словам Шостак, к снижению поставок привело вступление в силу с 1 июля 2024 года пошлин ЕС на импорт зерна из России. "Ставка пошлины на твердую пшеницу составила 148 евро за тонну, что практически стало запретительной мерой для поставок дурума в Италию, на которую в 2023 году пришлось 49,5% от объемов российского экспорта", - сказала она.

Кроме того, как сообщалось ранее, в 2024 году (по 31 мая) действовал запрет на экспорт твердой пшеницы.

Вместе с тем, отметила Шостак, росли поставки по другим направлениям. Так, экспорт в Тунис увеличился в 1,7 раза, до 0,3 млн тонн, в Азербайджан - в 3,4 раза. После перерыва возобновили закупки Киргизия (3 тыс. тонн) и Афганистан (0,2 тыс. тонн). В число новых покупателей вошел Ливан (3 тыс. тонн). В то же время ряд стран, в частности, Турция, Белоруссия, Китай, Казахстан, в прошлом году снизили закупки.

По ее словам, за два месяца этого года уже отгружено 123 тыс. тонн - более четверти от полного прошлогоднего объема. Зерно экспортировалось в 6 стран. "Причем усиливаются позиции российской твердой пшеницы на традиционных для Канады и Европы рынках. Так, Тунис за два месяца 2025 года уже выбрал треть - 87 тыс. тонн - от полного объема 2024 года. Алжир и Иордания впервые за последние годы импортировали российскую пшеницу, - сообщила Шостак. - Несмотря на то, что Турция планирует наращивать собственное производство дурума, возвращается ее интерес к российской твердой пшенице. В этом году она уже закупила 5 тыс. тонн".

Рост экспорта этой пшеницы она связывает с "крайне перспективными рынками Алжира и Туниса". "Кроме того, безусловно, существует потенциал для поставок дурума в Марокко, Эквадор, Анголу, Сенегал, Эфиопию, Ливан, Конго и ряд других стран", - заявила представитель ЦОК АПК.

Твердая пшеница - богатый клейковиной вид пшеницы. Используется для производства муки высшего сорта, которая идет в основном на выпуск макаронных изделий.