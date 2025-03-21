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Сбербанк начал принимать заявки по ипотеке на вторичное жилье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк открыл прием заявок по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье", сообщили в банке.

Претенденты могут подать заявку по программе "Семейная ипотека на вторичное жилье" на "Домклик", выдачи кредитов начнутся с 1 апреля.

Приобрести квартиру на "вторичке" на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Купить жилье можно в многоквартирном доме не старше 20 лет, он не должен быть признан аварийным. Также запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц, отмечали в Минфине.

Ранее "ДОМ.РФ" опубликовал список населенных пунктов с низким уровнем жилищного строительства, в которых с 1 апреля 2025 года можно будет взять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье. В перечне был 901 населенный пункт, где на начало 2025 года строилось два и менее многоквартирных домов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что "Семейная ипотека" под 6% должна быть распространена на вторичное жилье в населенных пунктах, где почти нет новостроек.

Домклик Сбербанк Минфин ДОМ.РФ
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