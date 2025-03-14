В "семейную ипотеку" с 1 апреля включат "вторичку" в регионах РФ, где мало строят

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Семейная ипотека" будет распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов, новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года, говорится в материалах на сайте Минфина России.

Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз. Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет (не аварийном). Запрещено приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

"Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать "Семейную ипотеку", делая эту меру поддержки адресной", - отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, слова которого приведены в сообщении.