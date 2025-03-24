Сбербанк во II квартале пропилотирует механику вторичного рынка ЦФА

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк во втором квартале 2025 года на своей платформе пропилотирует механику вторичного рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) на выпуске компании "Нацпроектстрой", говорится в сообщении кредитной организации.

"На нашей платформе участники смогут размещать предложения о продаже и покупке активов. Это позволит им выходить из инвестиций или входить в них, обеспечит гибкость, прозрачность и ликвидность рынка ЦФА", - сказал директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбера Сергей Попов, слова которого приводит пресс-служба.

"Нацпроектстрой", ведущий российский инфраструктурный холдинг, разместил на платформе Сбера решение о двух выпусках ЦФА на денежное требование "НПС Купон" объемом 1 млрд руб. каждый. Их особенностью будет возможность для инвесторов воспользоваться предложением о выкупе ЦФА до наступления срока погашения, отмечает банк.

Для квалифицированных инвесторов доходность рассчитывается по ключевой ставке ЦБ РФ + 2,025%, срок обращения составит 24 месяца.

Для неквалифицированных инвесторов доходность зафиксирована на уровне 24,25% годовых, срок обращения - 12 месяцев.

Номинальная стоимость одного ЦФА - 1000 рублей. Сбор заявок пройдет до 18:00 по московскому времени 31 марта 2025 года. Чтобы приобрести ЦФА, нужно открыть счет в Сбере, войти на платформу по Сбер ID, зарегистрироваться, создать кошелек, пополнить его и совершить покупку.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России включил платформу Сбера в реестр операторов информационных систем (ОИС) по выпуску ЦФА в марте 2022 года. Кроме банка, в реестре ОИС сейчас находится еще 14 участников.

По данным операторов платформ, объем выпущенных ЦФА за девять месяцев 2024 года составил около 316 млрд рублей (470 выпусков). При этом вторичные торги за этот же период составили около 3 млрд рублей, сообщало агентство "Эксперт РА".