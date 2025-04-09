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Госдума рекомендовала ЦБ не допускать дисбалансов на финансовом рынке

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрела отчет ЦБ РФ за 2024 год. Депутаты предложили регулятору не допускать перегрева на финансовом рынке, контролировать уровень долгов у граждан, следить за положением компаний с высокой кредитной нагрузкой, увеличить лимиты компенсации по безотзывным сберегательным сертификатам и эскроу-счетам, расширить инструментарий ЦФА.

Рекомендации по дальнейшей работе Банка России (№884058-8) опубликованы в электронной базе данных парламента.

"Принимать меры для обеспечения финансовой стабильности, не допускать образование дисбалансов на финансовом рынке. Не допускать роста закредитованности граждан. Проводить мониторинг устойчивости корпоративных заемщиков в условиях высоких процентных ставок, принимать меры по ограничению закредитованности компаний с высокой долговой нагрузкой", - говорится в документе.

Также депутаты призвали Центробанк продолжить реформу системы страхования вкладов, в том числе с возможным увеличением лимитов компенсации по безотзывным сберегательным сертификатам и эскроу-счетам.

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Отдельное внимание уделено цифровым инструментам. Парламентарии рекомендовали ускорить подготовку законопроектов, определяющих статус долговых цифровых финансовых активов (ЦФА), и предложили уравнять их налоговый режим с облигациями. Кроме того, предложено проработать возможность операций с такими активами профессиональными участниками рынка в интересах клиентов, а также возможности проведения сделок секьюритизации с их использованием.

Депутаты также рассчитывают, что регулятор продолжит совместную работу с Минфином по корректировке налогового регулирования в сфере ЦФА и обеспечению возможности торговли цифровыми финансовыми правами на организованных торгах.

"Кроме того, в целях устойчивого роста российской экономики комитеты считают целесообразным предложить правительству РФ рассмотреть возможность дополнительных адресных мер в рамках программы промышленной ипотеки для поддержки инвестиционного цикла в обрабатывающей промышленности и сфере логистики", - говорится в заключении.

Госдума рекомендовала принять отчет ЦБ к сведению.

Госдума ЦБ РФ
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