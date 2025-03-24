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ВТБ вышел из капитала компании Т1

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ВТБ, на конец прошлого года владевший 3,695% в компании Т1, вышел из ее капитала, говорится в отчетности Т1 по итогам 2024 года.

"К существенным событиям после отчетной даты относится изменение состава участников общества. Банк ВТБ вышел из состава участников общества", - говорится в отчетности.

По данным ЕГРЮЛ, на начало 2025 года Т1 напрямую владела 21 ИТ-компанией, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", "Т1 Клауд", "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Некоторые из них сами являются группами компаний или владеют различными долями в других ИТ-компаниях.

Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компаний "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ. В марте 2022 года банк продал часть долей в капитале Т1 стороннему инвестору.

В настоящее время Т1 находится в процессе реорганизации и преобразования в АО.

Как следует из отчетности, после выхода ВТБ из капитала компании, а также увеличения уставного капитала Т1, которое произошло в феврале 2025 года, структура ее владения выглядит следующим образом: ООО "СФО Вектор технологий" принадлежит 44,9%, ООО "Сирокко Технолоджи" - 37,2%, ЗПИФ "Ось" - 17,9%.

ВТБ Т1 СФО Вектор технологий Сирокко Технолоджи ЗПИФ "Ось" IT
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