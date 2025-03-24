Годовая выручка IT-холдинга Т1 по МСФО выросла до 250 млрд рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Выручка IT-холдинга Т1 по МСФО составила по итогам года 249,6 млрд рублей (без НДС, с НДС - 274,9 млрд рублей), что на 29% больше, чем годом ранее, заявил журналистам гендиректор компании Алексей Фетисов.

Показатель EBITDA в 2024 году вырос на 11%, до 94,4 млрд рублей. При этом большую часть выручки компания получила от продажи лицензий на ПО (111,1 млрд рублей, 90,8 млрд рублей годом ранее) и IT-оборудования (89,2 млрд рублей против 45 млрд рублей в 2023 году).

Директор департамента стратегии Т1 Кирилл Чебунин подчеркнул, что в 2024 году холдинг рос быстрее рынка. По оценке компании, по итогам прошлого года российский IT-рынок расширился приблизительно на 20%, до 2,5 трлн рублей.

Т1 ожидает, что в 2025 году темп роста рынка замедлится, но по-прежнему будет характеризоваться двузначными цифрами, и к 2030 году его объем удвоится. По оценке Т1, уже в 2026 году только объем сегмента IT-оборудования для B2B составит порядка 600 млрд рублей, сегмента ПО корпоративного класса - 700 млрд рублей, IT-сервисов - 850 млрд рублей.

По мнению Чебунина, значительным драйвером для увеличения IT-рынка в 2025 и последующих годах станет рост спроса на облачные сервисы, услуги ЦОДов и т.п.

Сама Т1 рассчитывает сохранить темпы роста выше рынка - на уровне 12% в год. Для этого холдинг планирует развивать продуктовый портфель и диверсифицировать бизнес. В последнем случае речь идет о расширении отраслевого охвата, о выходе в госсегмент.

По данным ЕГРЮЛ, на начало 2025 года Т1 напрямую владела 21 IT-компанией, в числе которых "Т1 Интеграция", "Т1 Консалтинг", "Т1 Клауд", "МультиКарта", "Иннотех", "Дататех" и другие. Некоторые из них сами являются группами компаний или владеют различными долями в других ИТ-компаниях.

Т1 создана на базе активов одной из старейших на российском IT-рынке компании "Техносерв", которую в начале 1990-х годов основали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2018 году владельцем 40% "Техносерва" стал ВТБ. В марте 2022 года банк продал часть долей в капитале Т1 стороннему инвестору, к настоящему времени полностью вышел из капитала компании.

В настоящее время Т1 находится в процессе реорганизации и преобразовании в АО.