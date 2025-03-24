Закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика снизил годовой чистый убыток на 29%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ООО "Аэропорт Геленджик" (Краснодарский край, основные владельцы - банки ВТБ и "Россия") в 2024 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 276,255 млн рублей, что на 29% меньше, чем в 2023 году, говорится в отчетности ООО.

С февраля 2022 года аэропорт Геленджика закрыт для обслуживания рейсов в связи с началом специальной военной операции. До ограничений он принимал рейсы в том числе "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" и других перевозчиков. В 2021 году пассажиропоток превысил 1,04 млн человек.

Выручка авиапредприятия в 2024 году увеличилась на 35,7% и составила 82 млн рублей. В том числе выручка от неавиационной деятельности возросла в 1,5 раза до 37,8 млн рублей, от аэропортового и наземного обслуживания - на 26%, до 44,186 млн рублей.

Себестоимость продаж при этом выросла на 8%, до 746,238 млн рублей, валовой убыток - на 5,5%, до 664,231 млн рублей, убыток от продаж - на 2,3%, до 918,9 млн рублей.

Прочие доходы возросли на 11,6% - до 452 млн рублей. В отчете отмечается, что в прошлом году авиапредприятие получило 363,223 млн рублей субсидий на частичную компенсацию расходов.

Как сообщал "Интерфаксу" генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, предприятие к концу 2025 года планирует завершить реализацию проекта по развитию инфраструктуры стоимостью 2,8 млрд рублей. Проектом предусмотрено строительство технологического здания и здания для производственных служб, прогулочного парка, парковки для пассажиров на 100 машиномест.

"Дальнейшее развитие инвестиционного потенциала (аэропорта - ИФ) будет зависеть от открытия воздушного пространства и начала полноценной работы аэропорта", - отмечал гендиректор.

В конце 2021 года аэропорт завершил строительство нового аэровокзального комплекса площадью 16,7 тыс. кв. метров, тем самым увеличив пропускную способность почти вдвое - до 890 пассажиров в час. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей.

Согласно отчету, крупнейшим совладельцем ООО с долей 49,5% в уставном капитале является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% у Евгения Баженова.