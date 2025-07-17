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На поддержку закрытых аэропортов будет выделено еще более 6 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство решило выделить еще более 6 млрд рублей на поддержание деятельности закрытых аэропортов центральной части и юга страны, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дополнительно сегодня выделим более 6 млрд рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями", - сказал он.

Ранее на поддержку закрытых аэропортов было направлено порядка 27 млрд рублей, напомнил Мишустин. Средства шли на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности в период действия режима ограничения полетов.

Из соображений безопасности в феврале 2022 года были закрыты аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и Липецке. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля первый почти за 3,5 года рейс должен обслужить аэропорт Геленджика.

Геленджик Михаил Мишустин Элиста Правительство
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