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Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российским авиакомпаниям не хватает воздушных судов, авиапарк начнет увеличиваться только с 2026 года, частично проблему авиаперевозки решают иностранные авиакомпании, сообщил на VII конгрессе турагентов вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Он отметил, что сейчас в распоряжении российских перевозчиков находится порядка 800 самолетов, но каждый год из строя будут выходить 50-100 бортов.

"Санкции еще не отменены, а выбытие самолетов серьезное - в прошлом году "на бетон" встали 58 судов. Следующий год еще будет нормальным, но нехватка самолетов сильно ударит по отрасли в 2027 году. Из-за дефицита самолетов туроператоры, планируя полетные программы, вынуждены выбирать: недавно обсуждали, куда и на чем лететь - в Таиланд или на Занзибар в Танзанию, и выбрали Таиланд как более популярное направление. Год будет непростой, ждать отмены санкций не стоит", - сказал эксперт.

По словам Горина, у отечественных перевозчиков находятся в рабочем состоянии как минимум около 800 бортов, половина из которых может выполнять и международные рейсы.

"И даже если терять по 50-100 самолетов в год, мы сможем нормально летать: наш флот поддерживается, рационально распределяется. Но, по моему прогнозу, восстановление флота и маршрутов займет годы. В этой ситуации плюсом становится увеличение до 40% доли иностранных авиакомпаний на российском рынке", - подчеркнул он.

С Гориным согласился и генеральный директор сети компаний "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Он напомнил, что зарубежные авиакомпании постоянно расширяют количество рейсов и географию полетов в Россию.

"Никто не ожидал, что с 8 мая начнут летать Vietnam Airlines, это большой шаг. Думаю, скоро в Россию полетят и саудовские перевозчики. Также в этом году надеемся на открытие для полетов аэропорта на египетском курорте Эль-Аламейн, рассчитываем и на прямые рейсы на Занзибар", - заключил он.

Дмитрий Горин Таиланд Занзибар Алексан Мкртчян Vietnam Airlines Танзания РСТ
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