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Минпромторг призвал пересмотреть налоговую и таможенно-тарифную политику по ввозу иностранных самолетов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - РФ следует пересмотреть налоговую и таможенно-тарифную политику в отношении ввоза иностранных самолетов для защиты отечественного авиапрома, заявил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

"Вопрос намного шире компетенций Минпромторга, он, в том числе относится к законодателям. Если мы планируем дальше так же открывать рынок, как он был до этого открыт (...), если мы не изменим эти положения, конечно, у нас не будет авиационной промышленности, или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние 30 лет. Здесь действительно надо пересматривать и налоговую политику, и таможенно-ввозную, по пошлинам, политику, и в том числе требования к авиакомпаниям", - сказал Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее похожий тезис озвучивал глава Минпромторга Антон Алиханов. Режим временного ввоза иностранных самолетов, который действовал в РФ последние несколько десятков лет, "российскому авиастроению сильно повредил", заявлял министр. Вместе с тем он говорил, что Минпромторг выступает и за пересмотр условий субсидирования лизинга российской авиатехники, которые, по его мнению, не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения.

Большую часть парка российских авиакомпаний составляют самолеты производства американского Boeing и европейского Airbus. После введения в 2022 году западных санкций их поставки в РФ прекратились. Для замещения иностранной техники предприятия российского авиапрома готовят к серийному выпуску самолеты типа МС-21, SJ-100, Ту-214 и др.

Антон Алиханов Геннадий Абраменков Минпромторг РФ
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