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Экспортные цены на пшеницу из РФ выросли до максимума с мая 2024 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в марте-апреле на прошлой неделе выросли на $7, до $255 за тонну (FOB), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

"Рост произошел после коррекции вниз на предыдущей неделе и достиг максимального значения за последние 10 месяцев - с конца мая 2024 года, когда урожаю пшеницы был нанесен значительный ущерб возвратными заморозками", - сказали в центре.

Цены в странах-конкурентах также укрепились: на румынскую пшеницу - на $0,5 до $255, французскую - на $2 до $249, американскую - на $1 до $243, аргентинскую - на $2 до $243, австралийскую - на $3 до $248 за тонну.

"Рынок рос в связи с новостями об отмене Турцией прежнего механизма импорта пшеницы по схеме обязательной закупки 75% отечественной пшеницы при импорте 25%, и возращению к механизму лицензий (беспошлинный импорт пшеницы для экспорта в виде муки), - сказали в центре. - Однако резкого всплеска импорта со стороны Турции, который традиционно идет из России, не ожидается: за апрель-май 2025 года он может составить не более 1,4 млн тонн, как и год назад в соответствующий период".

Как заявили аналитики, в РФ в ближайшие две недели в большей части регионов юга и на востоке Центрального федерального округа будет сохраняться аномально теплая и сухая погода, это ухудшит условия для развития посевов.

По данным аналитического центра, цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ под давлением крепкого курса рубля и отсутствия доходности у экспортеров снизились за неделю на 250 рублей до 17 300 - 17 800 рублей за тонну (без НДС), на малой воде - на 400 рублей до 16 300 рублей за тонну. Активность закупок остается низкой. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге упали на 150 рублей, до 18 400 - 18 800 рублей за тонну.

Внутренний рынок пшеницы продолжил снижаться в регионах юга и в Сибири и оставался на прежних уровнях в центре и Поволжье. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) ушли вниз на 150 рублей до 15 700 - 16 300 рублей за тонну (без НДС), в центре не изменились - 15 700 - 16 100 рублей, в Поволжье - 15 800 - 16 200 рублей за тонну. В Сибири цены на пшеницу 4 класса ослабли на 150 рублей до 11 000 - 12 000 рублей за тонну.

Русагротранс
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