Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают падать

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экспортные цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июне продолжают снижаться.

Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю цены опустились с $248 (FOB) до ниже $240 за тонну. Активность торговли пшеницей старого урожая низка.

Цены спроса на российскую пшеницу нового урожая оставались на прежних уровнях - $225-229 за тонну (FOB). Цены на французскую пшеницу ослабли до $229 за тонну (на $2), на румынскую - до $246 (на $3), на аргентинскую - до $233 (на $1), на австралийскую - до $247 (на $2) за тонну. Цены на американскую пшеницу выросли на $7, до $226 за тонну.

Аналитики также сообщили, что биржевой рынок пшеницы активно рос в начале минувшей недели на погодных факторах - засуха в части регионов юга России, жаркая сухая погода в Китае и ухудшение состояния посевов в США. Однако затем он скорректировался вниз. "В ближайшие две недели в Ростовской и Волгоградской областях, согласно текущим прогнозам, будет сохраняться нехватка осадков при температурах выше или около нормы, что может негативно сказаться на потенциале урожайности зерновых в этих регионах. В то же время дожди в Центральной России и в большей части Поволжья будут поддерживать благоприятные условия для развития посевов", - сообщили в центре.

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах после существенного падения оставались на уровне 17 000 рублей за тонну (без НДС). При этом расчетная цена закупочных цен в портах с учетом экспортной цены нового урожая и при условии сохранения текущего уровня курса рубля к доллару может составить около 15 500 - 16 000 рублей за тонну, прогнозируют аналитики.

По их данным, внутренний рынок пшеницы также ослабевал. На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) снизились на 350 рублей, до 15 300 - 15 800 рублей за тонну (без НДС). Однако предложение этой пшеницы невелико. В Поволжье цены упали на 500 рублей, до 15 000 рублей за тонну, в центре - на 100 рублей, до 15 600 - 15 900 рублей за тонну. В Сибири пшеница 4 класса продавалась в диапазоне 11 400 - 12 700 рублей за тонну, подешевев в среднем на 250 рублей к предыдущей неделе.