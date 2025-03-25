"СПБ биржа" не будет проводить торги 19 апреля в связи с плановым тестированием

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Торги российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в субботу, 19 апреля, не будут проводиться в связи с выполнением планового внутреннего нагрузочного тестирования, говорится в сообщении площадки.

В воскресенье, 20 апреля, и последующие выходные торги пройдут по стандартному расписанию - с 10:00 до 23:50 по московскому времени.

"СПБ биржа" запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам существенно сужен по сравнению с будними днями.