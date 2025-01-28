"СПБ биржа" с 1 февраля запустит торги по выходным

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 1 февраля начнет проводить торги по субботам и воскресеньям, сообщила площадка.

Это решение принято по запросу участников торгов.

Торги в субботу и воскресенье будут проводиться с 10:00 до 19:00 по Москве. В дальнейшем время планируется расширить до 23:50.

Торги в субботу и воскресенье будут представлять собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчетами Т+1).

Диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, будет существенно сужен по сравнению с будними днями.

Границы колебания цены в субботу и воскресенье будут удовлетворять одновременно двум условиям:

- не будут выходить за границы +/-1,5% от цены на конец торгов в вечернюю сессию пятницы,

- не будут выходить за пределы +/-10% от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия основной торговой сессии в пятницу (в интервале 18:20-18:50 по Москве).