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Продажи российских ИТ-компаний в РФ в 2024 году выросли на 30% до 2,6 трлн рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 году на рынке РФ составил 2,6 трлн рублей, показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров на пресс-конференции во вторник.

"Рост продаж российских компаний на российском рынке в последние три года - выше 30%. Объем продаж суммарный российских компаний за 2024 год превысил 2,6 трлн рублей. Если сравнить с предыдущим годом - там было примерно 2 трлн рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей", - сказал Макаров.

По его словам, в 2025 году "многое может измениться", но рост отрасли продолжится "какое-то время".

Глава профильной ассоциации отметил, что сейчас перед отраслью возникает риск возвращения на российский рынок зарубежных вендоров.

"Все эти изменения, которые происходят в мире, приводят к тому, что мы сейчас находимся снова на такой развилке. Продолжать заниматься импортозамещением на рынке, который представляет собой 1% мирового рынка? Сложно рассчитывать на лидерские позиции на мировом рынке. Заниматься экспортом? К сожалению, поддержки государства в продвижении на глобальные рынки у нас пока не очень большие, поэтому это тоже проблема", - отметил глава "Руссофта".

Главной проблемой Макаров назвал то, что государство выделило средства на поддержку разработки замещающего софта не разработчикам, а клиентам, из-за чего сильно выросла разработка компаниями ИТ-решений для собственных нужд (инсорсинг), а не для внешних заказчиков.

"Компании, корпорации в основном стали сами разрабатывать этот софт, потому что (получают - ИФ) льготы налоговые, выданные разработчикам, создают дочерние компании, которые продолжают разрабатывать софт для себя. И встала проблема: а как же быть, когда компания разработала для себя, деньги получили, а выхода на рынок продукта мирового почти нет? Компании, которые внутри себя разрабатывали софт, как они готовы к тому, чтобы этот софт делать для других компаний, для внешних партнеров, вообще для глобального рынка? Как выходить на глобальный рынок?", - сетует Макаров.

Он добавил также, что работа по импортозамещению привела к тому, что в реестр отечественного ПО уже включено множество ИТ-решений, конкурирующих между собой. "Это, конечно, такое распыление средств", - считает глава "Руссофта".

Руссофт
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