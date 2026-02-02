Поиск

Продажи российских разработчиков ПО в России в 2025 году выросли на 19%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Продажи российских разработчиков программного обеспечения корпоративным заказчикам в России в 2025 году составили 2,3 трлн рублей, что на 19% больше, чем в 2024 году, заявили "Интерфаксу" в Ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

В ассоциации подчеркнули, что темпы роста продаж разработчиков ПО в прошлом году снизились почти в два раза - по итогам 2024 года этот показатель вырос на 28%, до 1,93 трлн рублей.

Такое замедление темпов роста продаж "Руссофт" связывает, в частности, с тем, что первая волна импортозамещения начинает стихать. Кроме того, на возможностях заказчиков приобретать необходимые им IT-решения отрицательно сказалось общее охлаждение экономики, вызванное ростом расходов на оборону и политикой Банка России по повышению ставки рефинансирования.

По оценке "Руссофта", в 2026 году темп роста продаж российских разработчиков на внутреннем рынке продолжит уменьшаться. Ассоциация прогнозирует, что по итогам года совокупный оборот российской софтверной индустрии вырастет только на 5-10% против 24% в 2024-2025 годах.

Объем продаж российских разработчиков программного обеспечения на зарубежных рынках по итогам 2025 года составил 800 млрд рублей, что на 46% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщили в "Руссофте".

"После падения экспорта в 2022-2023 годах из-за закрытия рынков недружественных стран, зарубежные продажи начали восстанавливаться уже по итогам 2024 года (+11% и 524 млрд рублей), - сказали в Ассоциации". - В 2025 году должны подняться до 800 млрд рублей, показав рост в 46%".

Такой рост экспортной выручки российских IT-компаний ассоциация связывает, в частности, с ограниченностью размеров российского рынка и уменьшением числа проектов по импортозамещению у российских заказчиков. В таких условиях разработчикам приходится активно "активно смотреть на рынки дружественных стран, стремящихся сформировать свой технологический суверенитет".

