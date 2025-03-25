Банки РФ в феврале увеличили корпоративное кредитование на 0,1%

На динамику повлияли госрасходы, сообщил ЦБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банки РФ в феврале увеличили корпоративный кредитный портфель на 0,1 трлн рублей или на 0,1% после сокращения на 1,2% в январе, рост полностью обеспечили рублевые кредиты, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает регулятор, на динамику кредитования повлияли госрасходы, которые оставались на высоком уровне и за 2 месяца составили 8 трлн рублей, что на 31% выше, чем за 2 месяца 2024 года.

"Из за существенных бюджетных выплат исполнители госконтрактов меньше нуждались в кредитах, а также, вероятно, частично погасили ранее взятые кредиты", - говорится в обзоре.

Валютные кредиты по итогам февраля практически не изменились (+2 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +0,01%) после роста в январе на 0,9%.

С учетом корпоративных облигаций требования банковской системы к организациям выросли на 0,3 трлн рублей (+0,3%). При этом за 2 месяца они сократились на 0,7 трлн рублей или на 0,7% из за значительного объема выплат по госзаказам.