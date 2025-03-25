Российские банки в феврале сократили прибыль на 25% к январю

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В феврале чистая прибыль российских банков сократилась на 25% месяц к месяцу и составила 214 млрд рублей, доходность на капитал (ROE) сократилась до 14% с 19%, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Как отмечает ЦБ, основная прибыль банков уменьшилась до 212 млрд рублей (-51 млрд рублей, -19%) из-за типичного для февраля роста операционных расходов по ряду статей (суммарно на 45 млрд рублей или на 16%), вызванного сезонным оживлением активности банков после январских праздников. Основные доходы (чистый процентный и чистый комиссионный доходы) и расходы на резервы сопоставимы с январем.

Неосновные (волатильные) доходы почти не изменились и составили около 65 млрд рублей (-2 млрд рублей или -3%). При этом убытки от отрицательной переоценки валюты увеличились примерно на 90 млрд рублей по сравнению с январем на фоне укрепления рубля к доллару (11,8 после 3,7% месяцем ранее). В значительной степени эти убытки нивелировались переоценкой валютных субординированных инструментов, учтенной в балансовом капитале. Доходы от переоценки долговых ценных бумаг с фиксированным купоном выросли на 60 млрд рублей в том числе в связи с ожиданиями рынка по смягчению ДКП.

Кроме того, увеличились дивиденды от дочерних финансовых компаний (+25 млрд рублей после отсутствия поступлений в январе).

Совокупный финансовый результат сектора составил 280 млрд рублей, что выше прибыли, в основном из-за положительной переоценки долговых ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале.