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Выручка "Новабев групп" в 2024 г. выросла на 16%, до рекордных 135,5 млрд руб

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Выручка "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, в 2024 году составила рекордные 135,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2023 году, сообщает компания.

Валовая прибыль выросла на 12%, до 48,4 млрд рублей, показатель EBITDA остался практически на прежнем уровне и составил 18,7 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей, при этом без учета неоперационных расходов она составила 5,9 млрд рублей, говорится в пресс-релизе.


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Новабев групп
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