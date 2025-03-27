Совет директоров "Новабев Групп" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 25 рублей на акцию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Дивиденды ПАО "Новабев Групп" за 2024 год могут составить 25 рублей на акцию.

Как сообщает компания, такую рекомендацию дал совет директоров общему собранию акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет названа на заседании совета директоров по вопросам созыва и проведения годового собрания акционеров.

Общая сумма выплаты может составить 2,44 млрд рублей без учета дивидендов по казначейским акциям, сказано в пресс-релизе.

"В случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов общая выплата за год, включая промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, составит 37,5 рубля на одну акцию до налога, всего - 3,66 млрд рублей, это эквивалент 80% чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 62% от чистой прибыли без учета изменений МСФО 16 и эффекта от изменения ставок налога на прибыль, носящих не денежный характер за 2024 год", - говорится в пресс-релизе.

За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. Размер дивидендов был утвержден исходя из нового уставного капитала компании в 126,4 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

В июле 2024 года компания увеличила уставный капитал в 8 раз - с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей. Согласно условиям размещения, каждый акционер получил бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную.

Первые дивиденды компания выплатила по итогам 2019 года. Они составили 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года акционеры получили 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей. Финальные по итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

В 2022 году по итогам первого полугодия выплаты на акцию составили 150 рублей, общая сумма 1,996 млрд рублей. Кроме того, компания выплатила по итогам 9 месяцев 75 рублей на акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Общая сумма - 968 млн рублей. Финальные дивиденды за 2022 год составили 400 рублей на акцию, всего - 6,32 млрд рублей.

Дивиденды за первое полугодие 2023 года установлены в 320 рублей на акцию (общая сумма 4 млрд 921,7 млн рублей), за 9 месяцев - 135 рублей (2 млрд 076,3 млн рублей), за 2023 год - 225 рублей на акцию (в общем - 2,75 млрд рублей без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям).

В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил свою долю в ней с 58% до 39,38%.

По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании "Ориент-Запад", которой в настоящее время принадлежит 35,39% ПАО. Компания "Синергия-капитал", по данным на 30 июня 2024 года владела 12,71%, с января 2025 года - 2,81%, доля компании "Синергия маркет" в феврале 2024 года снизилась до 1,82%, доля зарегистрированной в ноябре 2024 года компании "НБВ Сервис" - увеличилась до 10,53% с 8,31%. Доля компании "НБВ Стор" выросла до 6,84% с 1,59%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.