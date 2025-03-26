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Апелляционное разбирательство началось по делу между Амурским ГПЗ и Linde

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ООО "Линде Инжиниринг Рус" из числа третьих лиц по иску Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) к Linde из-за пожаров на производственных установках обратилось с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции.

Как сообщили "Интерфаксу" в Арбитражном суде Амурской области, представитель ООО "Линде Инжиниринг Рус" просит отменить решение первой инстанции от 12 февраля, когда суд отклонил ходатайство о выделении требований о взыскании убытков в отдельное производство и признал дело подготовленным к основному судебному разбирательству. Претензии были связаны с отсутствием доказательств о должном извещении ответчиков о предстоящем деле.

"Учитывая, что истцом предъявлены требования о солидарном взыскании денежных средств, а также об обращении взыскания путем реализации в рамках исполнительного производства на принадлежащие ответчикам акции и доли в уставных капиталах обществ, и их совместное рассмотрение соответствует целям эффективного правосудия, то ходатайство ответчика судом отклонено", - говорится в определении Арбитражного суда Амурской области.

В апелляции с ходатайством выделить исковые требования в отдельное производство указаны такие компании, как Linde INC, Linde Gas &Equipment INC, Commercium Immobilien-Und BeteiligungsGmbH, Linde PLC, Linde UK Holdings No. 2 Limited, Linde Russia UK Limited.

Позднее с просьбой отложить рассмотрение апелляционной жалобы в суд обратилось ООО "Криостар Рус" из списка третьих лиц. Компания просит восстановить пропущенные сроки для подачи апелляционной жалобы на отказ суда первой инстанции выделить исковые требования в отдельное производство в солидарности с перечнем компаний, представленных ООО "Линде Инжиниринг Рус".

Шестой арбитражный апелляционный суд отложил судебное разбирательство на 22 апреля.

В РоссииИск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарамИск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарамЧитать подробнее

Как сообщалось, ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ) потребовало с инжиниринговой компании Linde 85,733 млрд рублей. Впоследствии истец ходатайствовал об уменьшении суммы на 5,5 млрд рублей.

Суть претензии связана с пожарами на заводе, которые произошли 8 октября 2021 года и 5 января 2022 года. Расследование показало, что их причиной явилась разгерметизация фильтров на установке, "произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования".

Истец отметил, что поставщик совместно с другими компаниями группы Linde должен "нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды".

Утечки газа с возгоранием на Амурском ГПЗ произошли при проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией оборудовании. Спустя три месяца после второго пожара, в марте 2022 года, Linde заявила о приостановке деятельности в России.

Амурский ГПЗ в районе города Свободный с проектной мощностью в 42 млрд кубометров в год станет одним из крупнейших предприятий по переработке природного газа в мире.

Амурский ГПЗ Linde
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