Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Иск ООО "Газпром переработка Благовещенск" (заказчик и эксплуатирующая организация Амурского газоперерабатывающего завода) к компании Linde связан с "многочисленными нарушениями в проектировании поставленного оборудования", говорится в документах суда.

Иск о возмещении вреда на сумму 85,733 млрд рублей был подан 29 октября в Арбитражный суд Амурской области.

"Требования обоснованы тем, что по результатам расследования причин пожаров 8 октября 2021 и 5 января 2022 года на Амурском газоперерабатывающем заводе было установлено, что причиной пожаров явилась разгерметизация фильтров на установке, произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Linde GmbH оборудования, которая совместно с другими компаниями группы Linde должна нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды", - говорится в документах суда.

Пока суд оставил заявление без движения. Он запросил предоставить уведомление о вручении копий иска другим лицам, участвующим в деле, а также договор с подрядчиком.

Непосредственными ответчиками по иску являются Linde PLC, Linde GmbH, Linde INC, Linde Gas &Equipment INC, Linde Russia UK Limited, Linde Uk Holdings No.2 Limited, Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH. В качестве третьих лиц привлечены ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Криостар Рус", АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Липецк ", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Линде Газ Новотрорицк", ООО Газпром Линде Инжиниринг".

Речь идет о взыскании солидарно 663 млн евро, 4 млн юаней и 15 млрд рублей, а также обращении взыскания путем реализации в рамках исполнительного производства на принадлежащие Linde акции и доли в уставных капиталах обществ.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода по сырью составляет 42 млрд кубометров в год. В его составе будет шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

При проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии в октябре 2021-го, на первой - в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте 2022 года, Linde заявила о приостановке проектов в России.

Летом 2023 года "Газпром" запустил в эксплуатацию две линии: №1 (восстановлена после пожара) и №3 (новая). В декабре 2023 объявлено о запуске линии №2, которая больше всего была повреждена огнем.