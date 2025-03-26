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Разработчик IT-инфраструктуры Rubytech нарастил годовую выручку на 45%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Разработчик продуктов и технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур Rubytech в 2024 году получил выручку в 44,6 млрд рублей, что на 45% выше показателя 2023 года, сообщила компания.

Рост показателя связан с опережающим увеличением продаж собственных продуктов и усилением бизнеса по созданию высоконагруженных инфраструктур с использованием решений сторонних производителей.

В структуре выручки направление "высоконагруженная IT-инфраструктура" (включает продажу собственных продуктов ПАК "Скала^p" и лицензий на ПО, реализацию сторонних продуктов, профессиональные IT-услуги, сервис и техническую поддержку) принесла 38,39 млрд рублей - прирост составил 54%.

Сегмент "информационная безопасность" (реализация сторонних продуктов, оказание услуг в области ИБ, включая построение защищенных IT-инфраструктур) обеспечил компании еще 5,76 млрд рублей, показатель вырос на 8%.

Выручка от "промышленной автоматизации" (разработка инфраструктурных решений для управления производством, высокоточного моделирования и планирования в таких отраслях, как нефтепереработка, нефтехимия и производство удобрений) сократилась на 1% - до 473 млн рублей.

Скорректированная OIBDA увеличилась на 28% - до практически 7 млрд рублей.

Показатель NIC (чистая прибыль, увеличенная на амортизацию за вычетом капитализированных расходов) вырос на 54% - до 5,8 млрд рублей.

На 31 декабря чистая денежная позиция Rubytech составила 3,2 млрд рублей.

Группа Rubytech - производитель программно-аппаратных комплексов и разработчик технологий для высоконагруженных IT-инфраструктур. Она образована в 2020 году на базе одного из юрлиц IT-холдинга IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого - ООО "ИБС Консалтинг", которое в результате реорганизации было переименовано в ООО "Рубитех". Сейчас данные о конечных бенефициарах группы скрыты.

Холдинговым юрлицом группы является АО "Группа Рубитех", которому принадлежат компании ООО "Рубитех Интеграция" и ООО "Рубитех Холдинг". Группа также объединяет такие юрлица как ООО "Скала-Р", ООО "Рубитех", ООО "Центр Цифровых Технологий", ООО "РБТ Сервис".

В средине марта РБК сообщал, что Rubytech планирует провести IPO на "Московской бирже" в 2025 году.

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