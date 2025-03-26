Купленный "Свезой" КБК "Кама" в 2024 году выбрался из убытков и увеличил выручку

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Картонно-бумажный комбинат "Кама" (ООО "Кама", Пермский край, входит в группу "Свеза") по итогам 2024 года получил 948,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 286,5 млн рублей годом ранее, говорится в финотчетности ООО.

Выручка увеличилась на 21,6% и составила 28,7 млрд рублей, себестоимость при этом росла медленнее - на 12,1%. Прибыль от продаж показала рост в 1,9 раза до 5,8 млрд рублей.

В пресс-службе "Свезы" "Интерфаксу" сообщили, что рост спроса на продукцию предприятия способствовал увеличению объема производства и продаж.

Так, в 2024 году объем производства мелованного упаковочного картона вырос на 11,2% по сравнению с показателем 2023 года - до 237 тыс. тонн, выпуск легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги увеличился на 3,8% до 89,5 тыс. тонн. Таких показателей удалось достигнуть за счет повышения эффективности работы оборудования и сокращения внеплановых простоев, отметили в "Свезе".

Что касается продаж, то реализация картона в минувшем году возросла на 14,5%, а бумаги - на 6%.

По словам гендиректора ООО "Свеза-Лес" Анатолия Фришмана, в 2024 году комбинат достиг рекордных объемов производства, укрепил позиции на рынке и заложил основу для дальнейшего роста.

Основные финансовые показатели КБК "Кама" (в тыс. рублей):

Показатель 2024 2023 Динамика Выручка 28 692 304 23 590 479 +21,6% Себестоимость продаж 20 074 099 17 903 285 +12,1% Валовая прибыль 8 618 205 5 687 194 +1,5 раза Прибыль от продаж 5 841 352 3 034 031 +1,9 раза Прибыль (убыток) до налогообложения 1 302 581 (166 568) - Чистая прибыль (убыток) 948 454 (286 517) -

Долгосрочные обязательства комбината сократились с 23,7 млрд рублей на конец 2023 года до 22,2 млрд рублей на конец 2024 года, краткосрочные - с 3,1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Кредиторская задолженность снизилась с 2,7 млрд рублей до 2,3 млрд рублей, дебиторская - выросла с 3,9 млрд рублей до 4,9 млрд рублей.

Комментируя итоги деятельности "Камы" в прошлом году, в пресс-службе "Свезы" отметили, что в модернизацию и расширение мощностей было вложено 1,3 млрд рублей. Инвестиции были направлены на увеличение мощностей картонно- и бумагоделательных машин, укрепление сырьевой безопасности, модернизацию производства и приобретение нового технологического оборудования.

Кроме того, в минувшем году комбинат получил в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тыс. кубометров в год.

"В 2025 году наша команда продолжит реализацию инициатив, направленных на технологическое развитие и повышение конкурентоспособности предприятия. Планируем увеличить выпуск картона FBB и сохранить объемы производства бумаги. Кроме того, весной 2025 года мы начали внедрять новую систему управления производственными процессами, что обеспечит дальнейший рост эффективности, а также повысит производительность труда", - приводит пресс-служба слова Фришмана.

Что касается дальнейших планов, то к 2027 году предприятие планирует увеличить производственные мощности по выпуску картонов FBB (Folding Box Board) до 270 тыс. тонн ежегодно. В настоящее время годовая мощность производственной линии FBB составляет около 240 тыс. тонн.

Как сообщалось, группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, в сентябре 2024 года завершила сделку по приобретению комбината "Кама" и связанных с ним компаний.

"Кама" производит легкомелованную бумагу (LWC) и мелованный коробочный картон (FBB), используемый, в том числе, для производства упаковки лекарственных препаратов. Мощность производственного комплекса LWC составляет 88 тыс. тонн в год. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь фанерных комбинатов, один картонно-бумажный комбинат и три производства картонной упаковки и специализированной бумаги в Тюмени, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд иных структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").