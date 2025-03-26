Купленный "Свезой" КБК "Кама" в 2024 году выбрался из убытков и увеличил выручку
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Картонно-бумажный комбинат "Кама" (ООО "Кама", Пермский край, входит в группу "Свеза") по итогам 2024 года получил 948,5 млн рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 286,5 млн рублей годом ранее, говорится в финотчетности ООО.
Выручка увеличилась на 21,6% и составила 28,7 млрд рублей, себестоимость при этом росла медленнее - на 12,1%. Прибыль от продаж показала рост в 1,9 раза до 5,8 млрд рублей.
В пресс-службе "Свезы" "Интерфаксу" сообщили, что рост спроса на продукцию предприятия способствовал увеличению объема производства и продаж.
Так, в 2024 году объем производства мелованного упаковочного картона вырос на 11,2% по сравнению с показателем 2023 года - до 237 тыс. тонн, выпуск легкомелованной, офсетной и суперкаландрированной бумаги увеличился на 3,8% до 89,5 тыс. тонн. Таких показателей удалось достигнуть за счет повышения эффективности работы оборудования и сокращения внеплановых простоев, отметили в "Свезе".
Что касается продаж, то реализация картона в минувшем году возросла на 14,5%, а бумаги - на 6%.
По словам гендиректора ООО "Свеза-Лес" Анатолия Фришмана, в 2024 году комбинат достиг рекордных объемов производства, укрепил позиции на рынке и заложил основу для дальнейшего роста.
Основные финансовые показатели КБК "Кама" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2024
|2023
|Динамика
|Выручка
|28 692 304
|23 590 479
|+21,6%
|Себестоимость продаж
|20 074 099
|17 903 285
|+12,1%
|Валовая прибыль
|8 618 205
|5 687 194
|+1,5 раза
|Прибыль от продаж
|5 841 352
|3 034 031
|+1,9 раза
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|1 302 581
|(166 568)
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|948 454
|(286 517)
|-
Долгосрочные обязательства комбината сократились с 23,7 млрд рублей на конец 2023 года до 22,2 млрд рублей на конец 2024 года, краткосрочные - с 3,1 млрд рублей до 3 млрд рублей. Кредиторская задолженность снизилась с 2,7 млрд рублей до 2,3 млрд рублей, дебиторская - выросла с 3,9 млрд рублей до 4,9 млрд рублей.
Комментируя итоги деятельности "Камы" в прошлом году, в пресс-службе "Свезы" отметили, что в модернизацию и расширение мощностей было вложено 1,3 млрд рублей. Инвестиции были направлены на увеличение мощностей картонно- и бумагоделательных машин, укрепление сырьевой безопасности, модернизацию производства и приобретение нового технологического оборудования.
Кроме того, в минувшем году комбинат получил в долгосрочную аренду лесные участки с объемом расчетной лесосеки 365 тыс. кубометров в год.
"В 2025 году наша команда продолжит реализацию инициатив, направленных на технологическое развитие и повышение конкурентоспособности предприятия. Планируем увеличить выпуск картона FBB и сохранить объемы производства бумаги. Кроме того, весной 2025 года мы начали внедрять новую систему управления производственными процессами, что обеспечит дальнейший рост эффективности, а также повысит производительность труда", - приводит пресс-служба слова Фришмана.
Что касается дальнейших планов, то к 2027 году предприятие планирует увеличить производственные мощности по выпуску картонов FBB (Folding Box Board) до 270 тыс. тонн ежегодно. В настоящее время годовая мощность производственной линии FBB составляет около 240 тыс. тонн.
Как сообщалось, группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, в сентябре 2024 года завершила сделку по приобретению комбината "Кама" и связанных с ним компаний.
"Кама" производит легкомелованную бумагу (LWC) и мелованный коробочный картон (FBB), используемый, в том числе, для производства упаковки лекарственных препаратов. Мощность производственного комплекса LWC составляет 88 тыс. тонн в год. Сырьем для производства продукции является древесина лиственных пород.
ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь фанерных комбинатов, один картонно-бумажный комбинат и три производства картонной упаковки и специализированной бумаги в Тюмени, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд иных структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").