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"Свеза" подписала соглашение о покупке ЦБК "Кама"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, подписала соглашение о покупке ООО "ЦБК "Кама" (Пермский край), сообщает пресс-служба ГК.

"Таким образом, компания выходит на новый для себя рынок – целлюлозно-бумажной промышленности, а именно производства бумаги и картона", - говорится в сообщении.

В данный момент стороны подписали соглашение о купле-продаже комбината. Окончательно сделка будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Условия сделки и ее структура не разглашаются.

Расположенный в Краснокамске ЦБК "Кама", как уточняет пресс-служба, на сегодняшний день является единственным в РФ производителем легкомелованной бумаги и мелованного коробочного картона.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала "Камы" в настоящее время принадлежит банку "ФК Открытие".

По словам генерального директора ООО "Свеза-Лес" Анатолия Фришмана, которые приводятся в сообщении, компания "исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля и давно планировала выйти на целлюлозно-бумажный рынок".

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. В состав группы входит семь комбинатов в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья ("Свеза Ресурс"), производством биопродуктов ("Свеза Биопродукт"), развитием и внедрением технологий на основе искусственного интеллекта ("Свеза Смартлайн").

Свеза ООО "ЦБК "Кама" Пермский край
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