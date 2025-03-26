Финтех-подразделение Ozon разместит ЦФА на 1,5 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Озон Капитал", холдинговая компания, объединяющая большинство финансовых сервисов группы Ozon, размеcтит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 1,5 млрд рублей на платформе ЦФА хаб, говорится в сообщении платформы.

Выпуск адресован физическим лицам и представлен в виде денежного требования к эмитенту. Доходность выпускаемого актива фиксированная и составляет 24,5% годовых.

Стоимость одного ЦФА равна 1000 рублей, срок обращения - 9 месяцев.

Сбор заявок продлится с 26 марта по 8 апреля 2025 года.

Ранее "Озон Капитал" уже разметил два выпуска на платформе ЦФА хаба объемом 1,5 руб. (в конце февраля) и 2,5 млрд руб. (в начале марта), доходность выпусков - 24,5%.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

"Блокчейн Хаб" ("дочка" "МТС") работает под брендом "ЦФА хаб". Компания была внесена в реестр операторов ЦФА-платформ Банка России в июле 2023 года.