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Газпромбанк разместит ЦФА на 2 млрд рублей на платформе НРД

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 2 млрд руб. на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в решении о выпуске ЦФА на сайте НРД.

Выпуск структурирован в виде денежного требования к эмитенту, процентный доход - 21% годовых. Дата погашения - 13 мая 2025 года.

Стоимость одного ЦФА составляет 1 тыс. рублей. Сбор заявок пройдет 31 марта с 12:00 до 13:00 по московскому времени.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России в августе 2023 года включил НРД (входит в группу "Московская биржа") в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА, а МосБиржу - в реестр операторов обмена ЦФА.

Банк России Газпромбанк НРД ЦБ РФ
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