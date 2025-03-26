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Путин разрешил группе "Альянс" выкупить активы у Kopy Goldfields

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал распоряжение, которым разрешил "Горнорудной компании Альянс" выкупить у шведской Kopy Goldfields холдинг "АГ Майнинг", на котором консолидированы все российские активы золотодобытчика.

Распоряжение касается 99,999% акций, принадлежащих Kopy Goldfields. Оставшиеся 0,001% - квазиказначейские для "АГ Майнинг".

Акционерами "Горнорудной компании Альянс", согласно ЕГРЮЛ, являются Арсен Идрисов (60%), Дени и Тимур Бажаевы (по 20%).

В Kopy Goldfields суммарная доля Магомеда Бажаева и HC Alliance Mining Group, бенефициарами которой назывались Идрисов, Муса и Дени Бажаевы, после завершения выкупа акций у миноритариев в прошлом году достигла 92,5%. Еще 2,5%, как сообщалось, у "дружественного акционера". В октябре Kopy Goldfields провела делистинг с площадки Nasdaq First North Growth Market в Стокгольме.

Kopy Goldfields в 2020 году провела сделку по обратному поглощению "Амур Золота", контроль в объединенной компании получили акционеры "Группы Альянс" (Идрисов, Муса, Дени и Магомед Бажаевы). Компания входит в топ-30 российских золотодобытчиков.

Владимир Путин Kopy Goldfields АГ Майнинг Альянс
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