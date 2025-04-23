СП "Высочайшего" и Kopy Goldfields по проекту "Красный" редомицилировалось в Приморье

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Компания Bodaibo Holding Ltd - СП золотодобытчиков "Высочайший" (GV Gold) и Kopy Goldfields - редомицилировалась с Кипра на остров Русский в Приморье.

По данным ЕГРЮЛ, международная компания АО "Бодайбо Холдинг" с уставным капиталом 455 тысяч рублей зарегистрирована 22 апреля.

Bodaibo Holding владеет 100% в фирме "Красный" - операторе одноименного проекта в Иркутской области. Гендиректор "Красного" Антон Денисюк возглавил "Бодайбо Холдинг".

По последним данным, "Высочайший" владеет около 63% Bodaibo Holding, а Kopy Goldfields - 37% (через цепочку "дочек", включая МКООО "Красный Майнинг").

На острове Русский расположен один из специальных административных районов России.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий России, ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.

Шведская компания Kopy Goldfields, производственные активы которой представлены "Амур Золотом", входит в топ-30 российских золотодобытчиков.