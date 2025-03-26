Brent подорожала до $73,7 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост на фоне сигналов о резком сокращении запасов в США.

К 13:54 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,93%) до $73,7 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,67 (0,97%), до $69,67 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов окажется максимальным с ноября.

Минэнерго США представит свои данные позднее в среду. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют, что оно укажет на увеличение коммерческих запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают сомнения в достаточности предложения, возросшие на фоне новых мер Белого дома. 24 марта президент США Дональд Трамп пообещал ввести введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы.

Аналитик Panmure Liberum Эшли Келти отмечает ухудшение ситуации с поставками на физическом рынке ввиду перераспределения потоков из-за санкций США. Введение тарифов для покупателей венесуэльской нефти сильнее всего ударит по Китаю, Индии и Западной Европе, считает эксперт.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, полагая, что дальнейший прогресс в переговорах может повлечь смягчение санкций против нефтяного сектора России.

25 марта Трамп заявил, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море. Российская сторона требует отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

Старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева полагает, что рост цен на нефть - лишь временное явление, отмечая негативное влияние на котировки ожиданий замедления экономики из-за тарифных войн.