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Brent подешевела до $73,54 за баррель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после слабого подъема ранее в ходе сессии. Участники рынка оценивают последние заявления Белого дома относительно пошлин на импорт, данные по запасам нефти в США, а также перспективы предложения после объявления санкций против экспорта энергоносителей из Венесуэлы.

К 14:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на $0,25 (0,34%) до $73,54 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,2 (0,29%), до $69,45 за баррель.

Аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга отмечает, что у недавнего роста цен на нефть есть фундаментальные основания. При этом он полагает, что дальнейшие значимые изменения нефтяных котировок будут определяться торговой политикой США.

Накануне Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тысяч баррелей.

Сокращение запасов энергоносителей в США говорит о существенном спросе на них внутри страны, главным образом, в связи с ростом активности нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает аналитик Pepperstone Квазар Элизундиа.

26 марта президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. Эскалация торговой войны усиливает опасения ослабления экономической активности и, соответственно, спроса на нефть.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор не исключает, что новости об автомобильных тарифах могут оказать поддержку нефтяным ценам.

"Новости о пошлинах Трампа на автомобили могут в конечном итоге оказаться положительным фактором для нефти, поскольку рост цен на новые автомобили из-за пошлин замедлит переход на новые, более экономичные модели", - отметил эксперт.

Ранее на этой неделе президент Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. Сильнее всего от этих мер могут пострадать покупатели в Китае, Индии и Западной Европе.

Brent WTI Дональд Трамп США Венесуэла Китай
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