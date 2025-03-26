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Суд удовлетворил иск Альфа-банка к "Норникелю" на $77,3 млн

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к ПАО "ГМК Норильский никель" на $77,26 млн (8,3 млрд рублей по курсу Банка России на 30 ноября), сказано в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано в информации на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Иск был подан 28 ноября 2024 года. Суть требований не раскрывалась.

Альфа-банк по итогам 2024 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Альфа-банк Норильский никель Норникель Арбитражный суд Москвы
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