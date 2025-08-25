Поиск

Апелляция поддержала взыскание в пользу Альфа-банка с "Норникеля" более $77 млн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник поддержал решение Арбитражного суда Москвы, который 26 марта удовлетворил иск Альфа-банка к ПАО "ГМК Норильский никель" на $77,26 млн (8,3 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 30 ноября 2024 года).

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.

Иск был подан 28 ноября 2024 года.

Суд 26 марта 2025 года признал Альфа-банк с 13 июля 2022 года кредитором "Норникеля" по синдицированному кредиту на $37 млн, поступивших от Deutsche Bank AG, London Branch, а также причитающихся штрафных санкций на сумму $45 млн, поступивших от Societe Generale London Branch.

Суд тогда решил взыскать с ГМК "Норникель" в пользу Альфа-банка $77,3 млн по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа. В эту сумму вошли $68,9 млн основного долга за период с 27 марта 2023 года по 25 ноября 2024 года и $8,4 млн процентов за период с 27 июня 2022 года по 24 ноября 2024 года.

В материалах дела говорится, что 3 августа 2020 года Альфа-банк и Deutsche Bank AG, London Branch заключили договор фондируемого участия в размере $37 млн, по которому Альфа-банк получил права на причитающиеся выплаты по траншу синдицированного кредита "Норникелю".

Факт исполнения обязательств Альфа-банка перед Deutsche Bank AG, London Branch по оплате цены за участие в фондировании кредитов подтверждается платежом по системе SWIFT от 7 августа 2020 года на сумму $35,7 млн. Покупка права участия в фондировании осуществлена с дисконтом (96,600% от цены сделки). Прилагаемыми к иску выписками подтверждается, что в период с 25 августа 2020 года по 25 января 2022 года Deutsche Bank AG, London Branch осуществлял исполнение обязательств по договору фондируемого участия.

В июне 2021 года Альфа-банк в качестве внешнего участника и Societe Generale London Branch заключили договор фондируемого участия на $45 млн, по которому Альфа-банк получил права на причитающиеся выплаты по траншу синдицированного кредита пропорционально доле своего участия. Факт исполнения обязательств Альфа-банком перед Societe Generale London Branch по оплате цены за участие в фондировании кредитов подтверждается платежом по системе SWIFT от 25 июня 2021 года на сумму $44,6 млн. Покупка права участия в фондировании осуществлена с дисконтом (99% от цены сделки).

Прилагаемыми к иску выписками по ссудным счетам подтверждается, что в период с 26 июля 2021 года по 25 февраля 2022 года Societe Generale London Branch осуществлял исполнение обязательств по договору фондируемого участия. В марте 2022 года Альфа-банк и Societe Generale London Branch для передачи прав кредитора в размере $45 млн в транше синдицированного кредита напрямую подписали трансфертный (передаточный) сертификат. Однако, агент по кредиту отказался подписывать сертификат.

Банком-агентом по синдицированному кредиту является Unicredit Bank, London Branch.

В соответствии с подписанными договорами, Альфа-банк участвует в фондировании кредитов пропорционально доле участия в синдицированном кредите. Согласно договорам фондируемого участия Deutsche Bank AG, London Branch и Societe Generale London Branch после получения исполнения по синдицированному кредиту обязаны передавать внешнему участнику (Альфа-банк) денежные средства в размере и порядке, которые предусмотрены договором фондируемого участия, а именно денежные средства, равные соответствующей пропорциональной доле Альфа-банка в синдицированном кредите.

Согласно договорам фондируемого участия, правоотношения между Deutsche Bank AG, London Branch; Societe Generale London Branch и Альфа-банком являются отношениями между дебитором и кредитором с правом Альфа-банка получать денежные суммы от Deutsche Bank AG, London Branch и Societe Generale London Branch в пределах суммы, равной соответствующей части денежных сумм, получаемых последними в соответствии с условиями синдицированного кредита.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2025 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

