Поиск

BP заключила контракт о восстановлении добычи на месторождении Киркук в Ираке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - BP plc и Министерство нефти Ирака заключили контракт о возобновлении разработки нефтегазовых месторождений в провинции Киркук на севере страны, сообщило Миннефти.

Проект включает купола Баба (Baba) и Аванах (Avanah) нефтяного месторождения Киркук (Kirkuk) и три соседние месторождения - Бай Хассан (Bai Hassan), Джамбур (Jambur) и Хаббаз (Khabbaz) - на федеральной территории - все они сейчас эксплуатируются NOC.

"Контракт предусматривает восстановление и разработку четырех месторождений с целью увеличения запасов углеводородов, повышения уровня добычи нефти с выходом на полку в 420 тысяч баррелей в сутки, добычи попутного газа путем восстановления и расширения мощностей North Gas Company до уровня 400 млн куб. футов в сутки, а также создания электростанции мощностью 400 МВт", - говорится в сообщении.

Вознаграждение BP будет привязано к приросту объема добычи, цене и затратам. Компания сможет зарезервировать долю в добыче и запасах, пропорциональную вознаграждениям, которые она будет получать за увеличение производства. BP ожидает, что проект начнется в 2025 году.

BP была членом консорциума нефтяных компаний, которые обнаружили нефть в Киркуке в 1920-х годах. С 2013 по 2019 год компания работала с министерством нефти Ирака и NOC над техническими исследованиями, изучая потенциал реконструкции месторождения.

Нефтяное месторождение Киркук частично расположено в провинции Киркук на северо-востоке Ирака и частично в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Его запасы составляют 8,7 млрд барр. Добыча началась в 1934 году.

В 2020 году добыча на месторождении Киркук составляла примерно 60 тысяч б/с, тогда как в начале 2018 года она достигала 140-150 тысяч б/с. В соответствии с условиями контракта, завершенного в 2019 году, BP должна была провести исследования, необходимые для увеличения добычи до 750 тысяч баррелей в сутки (б/с).

BP NOC Ирак газ Киркук Иракский Курдистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза

Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2024 году выросла почти в 2,7 раза

НСПК восстановила работу Системы быстрых платежей после сбоя

Банк России летом запустит пилотный рейтинг акций российских эмитентов

Пользователи столкнулись с проблемами при оплате и переводах по СБП

Пользователи столкнулись с проблемами при оплате и переводах по СБП

Порты ЕС с 26 марта перестанут оказывать услуги перевалки для российского СПГ

Порты ЕС с 26 марта перестанут оказывать услуги перевалки для российского СПГ

Moody's предупредило об ухудшении перспектив государственных финансов США

Moody's предупредило об ухудшении перспектив государственных финансов США

Ритейлер "Лента" в IV квартале нарастил EBITDA на 19,7% до 21,4 млрд рублей

Ритейлер "Лента" в IV квартале нарастил EBITDA на 19,7% до 21,4 млрд рублей

Ипотеку по двум документам возобновили в ВТБ

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });