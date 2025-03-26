BP заключила контракт о восстановлении добычи на месторождении Киркук в Ираке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - BP plc и Министерство нефти Ирака заключили контракт о возобновлении разработки нефтегазовых месторождений в провинции Киркук на севере страны, сообщило Миннефти.

Проект включает купола Баба (Baba) и Аванах (Avanah) нефтяного месторождения Киркук (Kirkuk) и три соседние месторождения - Бай Хассан (Bai Hassan), Джамбур (Jambur) и Хаббаз (Khabbaz) - на федеральной территории - все они сейчас эксплуатируются NOC.

"Контракт предусматривает восстановление и разработку четырех месторождений с целью увеличения запасов углеводородов, повышения уровня добычи нефти с выходом на полку в 420 тысяч баррелей в сутки, добычи попутного газа путем восстановления и расширения мощностей North Gas Company до уровня 400 млн куб. футов в сутки, а также создания электростанции мощностью 400 МВт", - говорится в сообщении.

Вознаграждение BP будет привязано к приросту объема добычи, цене и затратам. Компания сможет зарезервировать долю в добыче и запасах, пропорциональную вознаграждениям, которые она будет получать за увеличение производства. BP ожидает, что проект начнется в 2025 году.

BP была членом консорциума нефтяных компаний, которые обнаружили нефть в Киркуке в 1920-х годах. С 2013 по 2019 год компания работала с министерством нефти Ирака и NOC над техническими исследованиями, изучая потенциал реконструкции месторождения.

Нефтяное месторождение Киркук частично расположено в провинции Киркук на северо-востоке Ирака и частично в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Его запасы составляют 8,7 млрд барр. Добыча началась в 1934 году.

В 2020 году добыча на месторождении Киркук составляла примерно 60 тысяч б/с, тогда как в начале 2018 года она достигала 140-150 тысяч б/с. В соответствии с условиями контракта, завершенного в 2019 году, BP должна была провести исследования, необходимые для увеличения добычи до 750 тысяч баррелей в сутки (б/с).