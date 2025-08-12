Ирак обсудил с Сирией восстановление нефтепровода Киркук - Банияс

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Миннефти Ирака Хайян Абдул-Гани и министр энергетики Сирии Мухаммад Башир обсудили восстановление работы нефтепровода Киркук - Банияс, который позволил бы Ираку диверсифицировать рынки сбыта нефти и возобновить ее поставки через Средиземное море, сообщило Министерство нефти Ирака.

"Министр упомянул о планах Ирака по расширению экспортных рынков нефти в связи с ростом производственных мощностей, отметив важность иракско-сирийского нефтепровода, который играл важную роль в предыдущие десятилетия. В настоящее время он требует реконструкции или восстановления", - говорится в сообщении.

Абдул-Гани подчеркнул, что, помимо восстановления экспорта нефти через Сирию Ирак стремится увеличить поставки нефти из южных портов, возобновить поставки в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан, а также рассматривает возможность прокачки через ливанский нефтепровод до средиземноморского порта Триполи, который является продолжением системы Киркук - Банияс.

Нефтепровод из иракской провинции Северный Киркук до сирийского порта Банияс в Средиземном море протяженностью 850 км был построен в начале 1950-х годов. Маршрут был закрыт до 2000 года из-за политических разногласий между странами, а в 2003 году система получила серьезные повреждения во время вторжения США в Ирак. Ряд экспертов считает, что в случае восстановления данной артерии нефть далее может поступать в Европу, а сама система будет альтернативой трубопроводу Киркук - Джейхан.

Нефтепровод Киркук - Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, приостановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения. Затем Анкара 25 марта прекратила импорт нефти с севера Ирака после того, как Международный арбитражный суд (ICC) в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада.

В течение многих лет курдские власти использовали конституционную лазейку, по которой им удавалось экспортировать нефть и сохранять некоторую финансовую независимость от федерального правительства в Багдаде. Но в феврале Верховный федеральный суд Ирака объявил существование независимого нефтяного сектора регионального правительства нелегитимным и обязал передать центральной власти контроль над разведкой, добычей и экспортом.

При этом власти и Ирака, и Турции уже неоднократно говорили, что экспорт возобновится в самое ближайшее время.