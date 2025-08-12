Поиск

Ирак обсудил с Сирией восстановление нефтепровода Киркук - Банияс

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава Миннефти Ирака Хайян Абдул-Гани и министр энергетики Сирии Мухаммад Башир обсудили восстановление работы нефтепровода Киркук - Банияс, который позволил бы Ираку диверсифицировать рынки сбыта нефти и возобновить ее поставки через Средиземное море, сообщило Министерство нефти Ирака.

"Министр упомянул о планах Ирака по расширению экспортных рынков нефти в связи с ростом производственных мощностей, отметив важность иракско-сирийского нефтепровода, который играл важную роль в предыдущие десятилетия. В настоящее время он требует реконструкции или восстановления", - говорится в сообщении.

Абдул-Гани подчеркнул, что, помимо восстановления экспорта нефти через Сирию Ирак стремится увеличить поставки нефти из южных портов, возобновить поставки в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан, а также рассматривает возможность прокачки через ливанский нефтепровод до средиземноморского порта Триполи, который является продолжением системы Киркук - Банияс.

Нефтепровод из иракской провинции Северный Киркук до сирийского порта Банияс в Средиземном море протяженностью 850 км был построен в начале 1950-х годов. Маршрут был закрыт до 2000 года из-за политических разногласий между странами, а в 2003 году система получила серьезные повреждения во время вторжения США в Ирак. Ряд экспертов считает, что в случае восстановления данной артерии нефть далее может поступать в Европу, а сама система будет альтернативой трубопроводу Киркук - Джейхан.

Нефтепровод Киркук - Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, приостановил работу в феврале 2023 года после сильного землетрясения. Затем Анкара 25 марта прекратила импорт нефти с севера Ирака после того, как Международный арбитражный суд (ICC) в Париже постановил, что она нарушила двустороннее соглашение, содействуя независимым трубопроводным поставкам регионального правительства Курдистана без разрешения Багдада.

В течение многих лет курдские власти использовали конституционную лазейку, по которой им удавалось экспортировать нефть и сохранять некоторую финансовую независимость от федерального правительства в Багдаде. Но в феврале Верховный федеральный суд Ирака объявил существование независимого нефтяного сектора регионального правительства нелегитимным и обязал передать центральной власти контроль над разведкой, добычей и экспортом.

При этом власти и Ирака, и Турции уже неоднократно говорили, что экспорт возобновится в самое ближайшее время.

Ирак Средиземное море Триполи Киркук Банияс Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6947 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });