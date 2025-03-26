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Московская компания получила почти 100% оператора российской части аммиакопровода Тольятти-Одесса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Московское ООО "Сид-Трейд" стало владельцем 99,98% долей ООО "Трансаммиак" - оператора российской части аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 24 марта.

Ранее этой долей владела структура группы "Уралхим" - АО "Химактивинвест". Теперь, по данным ЕГРЮЛ, вся доля "Сид-Трейд" в "Трансаммиаке" находится в залоге у "Химактивинвеста".

Оставшиеся 0,02% "Трансаммиака" принадлежат "Уралхиму".

ООО "Сид-Трейд" зарегистрировано в июле 2020 года, в качестве основного профиля указана деятельность по предоставлению услуг для бизнеса. Владельцем компании является Евгений Барышков.

"Трансаммиак" управляет российской частью аммиакопровода Тольятти-Одесса. С 24 февраля 2022 года транзит по аммиакопроводу приостановлен, в 2023 году его участок на территории Харьковской области был поврежден.

"Химактивинвест" стал основным владельцем "Трансаммиака" в начале 2022 года, купив актив на торгах в рамках банкротства бизнесмена Сергея Махлая. Тогда же "Химактивинвест" приобрел контрольный пакет "Тольяттиазота" .

В пояснениях к отчетности "Химактивинвеста" сообщалось, что он на 100% принадлежит БХК "Уралхим". По данным на 2022 год, по 48% самой БХК "Уралхим" владеют Дмитрий Мазепин и его партнер Димитрий Татьянин, 4% - у генерального директора группы Дмитрия Коняева.

Сид-Трейд Трансаммиак Химактивинвест Уралхим
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