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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Военные РФ заявили о диверсии на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" в Харьковской области

Есть пострадавшие среди мирного населения, идет стравливание остатков аммиака с украинской территории

Военные РФ заявили о диверсии на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" в Харьковской области
Представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Украинские диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

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"5 июня около 21:00 московского времени в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса". В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал Конашенков.

По его словам, "в настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории".

"Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - сообщил Конашенков.

Харьковская область Тольятти-Одесса Минобороны РФ
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